Maaşlara yapılacak 2027 yılı zamlarının gündeme gelmesiyle birlikte piyasada bekleme ve fiyat güncelleme eğilimi öne çıktı.

Mevcut rakamlar üzerinden satış veya kiralama işlemi gerçekleştirmek istemeyen bazı mülk ve araç sahipleri, yeni yılda daha yüksek fiyatlarla yeniden listeleme yapmak amacıyla satılık ve kiralık konut ile ikinci el otomobil ilanlarını platformlardan kaldırmaya başladı.

GIDA VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE MALİYET BEKLEYİŞİ BAŞLADI

Türkiye gazetesinin haberine göre, benzer bir fiyat güncelleme hazırlığı gıda tarafında da gözlemleniyor.

Üretici ve tedarikçilerin enerji, lojistik, ambalaj ve hammadde giderlerindeki artışları; perakendecilerin ise kira, işletme giderleri ve personel maliyetlerindeki yükselişi gerekçe göstererek ocak ayının ilk haftalarından itibaren market, çarşı ve pazar etiketlerinde değişikliğe gitmesi öngörülüyor.

İLAN SİLİP YÜKSEK FİYATTAN YÜKLEYENE CEZA KESİLİYOR

Henüz yürürlüğe girmemiş ücret artışlarını gerekçe göstererek maliyetlerle örtüşmeyen fiyat artışları yapan işletme ve bireylere yönelik yasal düzenlemeler devrede bulunuyor.

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, 2026 yılında fahiş fiyat uygulamalarına aykırılık başına 180 bin 617 TL ile 1 milyon 806 bin 177 TL arasında idari para cezası kesiliyor.

30 Mayıs 2025 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle emlak işletmelerinin yanı sıra doğrudan mülk sahipleri de düzenleme kapsamına dahil edildi.

Genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanırken, mevcut bir ilanın silinerek makul bir sebep olmaksızın daha yüksek bedelle yeniden yayına alınması doğrudan inceleme ve yaptırım kapsamına giriyor.

SOSYAL MEDYA İLANLARI VE EİDS DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik kimlik ve yetki doğrulamaları devam ediyor. İlan sitelerinin yanı sıra sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar da denetleniyor.

Bakanlığın 2026 yılı bildirimlerinde, EİDS kurallarına aykırı şekilde sosyal medyada ilan yayımlayan emlak ve galeri işletmelerine milyonlarca liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ayrıca, sıfır kilometre taşıtların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde pazarlanmasını yasaklayan düzenlemenin süresi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.

2026 YILININ İLK 9 AYINDA 724,7 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılının ilk 9 aylık denetim verileri, uygulanan yaptırımların kapsamını ortaya koydu.

Otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk ve fahiş fiyat başlıklarında denetlenen 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişiden mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 6 bin 72 kişi ve işletmeye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Kesilen toplam cezanın sektörlere ve ihlal türlerine göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Fahiş fiyat uygulamaları: 399,5 milyon TL

Otomotiv sektörü: 145,1 milyon TL

Emlak sektörü: 45,6 milyon TL

Kuyumculuk faaliyetleri: 13,7 milyon TL