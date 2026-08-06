Gayrimenkul sektöründe güvenliği artırmayı ve finansal riskleri sıfırlamayı hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi’nde takvim güncellendi. Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak ilan edilen zorunlu uygulama tarihi, teknik altyapı entegrasyonlarının tamamlanabilmesi gerekçesiyle 1 Ekim 2026 olarak revize edildi. Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışan kurumların hazırlıklarını eksiksiz bitirebilmesi için üç aylık ek süre tanındığını bildirdi.

ELDEN NAKİT VE DOĞRUDAN HAVALE DEVRİ KAPANIYOR

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte taşınmaz ticaretindeki geleneksel ödeme alışkanlıkları sona erecek. 1 Ekim itibarıyla elden nakit ödeme yapılması ya da satıcının banka hesabına doğrudan havale ve EFT gönderilmesi tek başına hukuki ödeme yöntemi sayılmayacak. Satış tutarının korumalı sistem dışında transfer edilmesi durumunda tapu devir işlemleri onaylanmayacak.

ÖDEME TAPU İMZASI ATILDIKTAN SONRA AKTARILACAK

Sistemin işleyişine göre alıcı taraf, gayrimenkul bedelini oluşturulan güvenli havuz hesabına bloke ettirecek. Tapu müdürlüğündeki resmi devir ve tescil işlemleri tamamlandığı anda bloke edilen tutar, sistem tarafından otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Bu mekanizmayla devir öncesinde ya da sonrasında taraflar arasında yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

TÜM FİNANSAL TRANSFERLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Yeni altyapı sayesinde sahte banknot kullanımı, paranın hesaba geçmemesi veya dolandırıcılık gibi riskler tamamen engellenecek. İşlem sürecindeki bütün finansal akışın kayıt altına alınmasıyla gayrimenkul piyasasında daha şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir ticaret ortamı tesis edilecek.