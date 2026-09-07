Çalışmanın merkezinde Valencia'nın önemli pirinç üretim alanlarından Albufera bulunuyor. Hasat sonrasında ortaya çıkan pirinç saplarının yönetimi bölgede uzun süredir sorun oluşturuyor. Saplar toprağa karıştırılabiliyor, kontrollü şekilde yakılabiliyor veya tarlalardan toplanıyor. Yeni proje ise bu malzemeyi doğrudan ekonomik değeri olan bir ürüne çevirmeyi amaçlıyor.

DUVARLARIN İÇİNDE YALITIM MALZEMESİ OLACAK

Proje kapsamında pirinç sapından ısı yalıtımı sağlayan ve yangına karşı dayanıklı malzemeler geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Hedef, elde edilen malzemelerin ahşap esaslı yapı sistemlerinin içine yerleştirilerek hem yeni binalarda hem de mevcut yapıların enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilemelerde kullanılması.

Pirinç sapının tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri lifli yapısı. Bu yapı, ısı transferini sınırlandırarak dışarıdaki sıcaklığın binanın içine geçişini yavaşlatabiliyor. Böylece yaz aylarında iç mekanların daha serin, soğuk dönemlerde ise daha sıcak tutulmasına yardımcı olabilecek bir yalıtım katmanı elde ediliyor.

Aslında Valencia'da pirinç sapının binalarda kullanılabileceğine ilişkin daha önce de çalışmalar yapılmıştı. Valencia Politeknik Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, pirinç sapından hazırlanan cephe sisteminin ısı geçirgenliğinin geleneksel çift katmanlı tuğla cepheye kıyasla yaklaşık yarı seviyesinde olduğu belirlendi. Aynı araştırmada pirinç saplı cephenin karbon emisyonunun geleneksel sistemden yaklaşık yüzde 78 daha düşük olduğu hesaplandı.

YAKMAK YERİNE İNŞAATTA KULLANILACAK

Valencia'da pirinç üretimi sonucunda geçmiş çalışmalara göre yılda 75 bin tonun üzerinde pirinç sapı ortaya çıkabiliyor. Bu miktarın yakılması veya toprağa karıştırılması çevresel sorunlara yol açabildiği için, atığın başka sektörlerde değerlendirilmesi uzun süredir araştırılıyor.

GO STRAWMAT yalnızca yalıtım malzemesinin geliştirilmesine odaklanmıyor. Projede pirinç saplarının tarladan daha verimli biçimde toplanması, düzenli bir hammadde kaynağı oluşturulması, geliştirilen ürünlerin ısı, ses, yapısal dayanıklılık ve yangın direnci açısından test edilmesi ve daha sonra örnek yapı elemanlarının üretilmesi planlanıyor.

Projede çiftçi kuruluşu La Unió, Agrobelga, AIMPLAS ve Cesefor birlikte çalışıyor. Yaklaşık 600 bin avroluk bütçeye sahip çalışma, Avrupa Birliği'nin tarımsal kalkınma fonları ile İspanya'nın ilgili kamu kaynaklarından destek alıyor.

Amaç, bugün çiftçiler için yönetilmesi gereken bir atık olan pirinç sapını, ilerleyen dönemde evlerin duvarlarında kullanılan sürdürülebilir bir yapı malzemesine dönüştürmek. Böylece aynı yöntemle hem tarımsal atık miktarının azaltılması hem de binaların ısıtılması ve soğutulması için gereken enerjinin düşürülmesi hedefleniyor.