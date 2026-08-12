Avustralya’nın Sidney kentinin güneyindeki koruma alanında izinsiz olarak 600 ağaç kesen emlak geliştiricisi Amir Abu Abara, açılan dava sonucunda bölgeye 38 bin 700 yerel bitki dikmekle yükümlü kılındı. Mahkeme, çevreye verilen zararın giderilmesi ve ekosistemin eski haline getirilmesi yönünde karar verdi.

İZİNSİZ KAZI VE AĞAÇ KESİMİ TESPİT EDİLDİ

Heathcote Milli Parkı’na bağlı yaban hayatı koridorunda yer alan 7 hektarlık arazide başlatılan projede, koala ve nesli tehlike altındaki kuş türlerinin yaşadığı alana izinsiz müdahale edildiği saptandı. Ruhsatsız şekilde 600 ağacı kesen ve 6 bin metreküp toprak kazısı yapan Abu Abara’nın, alana sinema salonu, spor kompleksi ve havuz içeren lüks bir malikane inşa etmeyi planladığı kaydedildi.

MAHKEME CEZA VE DİKİM ZORUNLULUĞU GETİRDİ

Yerel makamlarla yürütülen hukuki sürecin ardından emlak geliştiricisinin şirketi, 70 bin Avustralya doları para cezası ve 39 bin Avustralya doları tutarında yasal masraf ödemeyi kabul etti. Mahkeme kararı uyarınca, kesilen ağaçlar da dahil olmak üzere toplam 38 bin 700 yerel bitkinin araziye yeniden dikilmesi kararlaştırıldı.

Abu Abara’nın aynı arazi için 2026 yılında sunduğu 10 milyon Avustralya doları değerindeki yeni proje başvurusu yerel yönetim tarafından reddedildi. Teklifin reddedilmesinin ardından mülkiyet el değiştirerek arazi satılsa da yerel belediye, ağaçlandırma yükümlülüğünün halen Abu Abara’nın şirketine ait olduğunu ve sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.