Sağlıklı beslenme denildiğinde ilk akla gelen besinlerden biri olan yoğurt, içerdiği kalsiyum, protein ve vitaminlerle beslenme düzenimizin temel taşlarını oluşturuyor. Ancak market raflarında ve mutfaklarda karşılaştığımız farklı yoğurt çeşitlerinin vücuda sağladığı faydalar birbirinden oldukça farklılık gösteriyor. Yıllardır en doğalı olarak kabul edilen ev yapımı yoğurtlar ve diyet listelerinin vazgeçilmezi olan süzme yoğurtlar sanılanın aksine listenin zirvesinde yer almıyor.

MİDE ASİDİNİ AŞIP BAĞIRSAKLARA ULAŞAN TEK TÜR

Geleneksel ev yoğurtlarında bulunan maya bakterileri, sindirim sürecinde mide asidiyle karşılaştığında büyük oranda işlevini yitirebiliyor. Yapılan araştırmalar, mide ortamını canlı aşabilen ve doğrudan bağırsak mikrobiyotasına tutunabilen özel bakteri suşlarıyla hazırlanan probiyotik yoğurtların (bifidobakteri ve laktobasil ilaveli) sağlık açısından en yüksek faydayı sunduğunu gösteriyor.

Bağırsak sağlığının bağışıklık sistemi, ruh hali ve metabolizma üzerindeki doğrudan etkisi göz önüne alındığında, canlı probiyotik sayısının yüksekliği bu yoğurt türünü diğerlerinden ayırıyor.

HANGİ PROBİYOTİK YOĞURT TERCİH EDİLMELİ?

Probiyotik yoğurtların sunduğu bu güçlü etkiden faydalanırken dikkat edilmesi gereken kritik bir nokta bulunuyor. Marketlerde satılan aromalı veya meyve ilaveli çeşitler, yüksek şeker içerikleri nedeniyle faydadan çok zarar getirebiliyor. Uzmanlar, maksimum fayda için ilave şeker içermeyen sade probiyotik yoğurtların tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle sindirim düzensizliği, şişkinlik ve bağışıklık zayıflığı yaşayan bireyler için probiyotik açısından zenginleştirilmiş bu yoğurtlar, günlük beslenme rutininin en değerli parçası olarak gösteriliyor.