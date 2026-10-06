Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarının önlenmesi, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençlerin zehir tacirlerinden korunmasına yönelik 11 ilçede çalışma yaptı. Son 2 haftada; 43'ü uyuşturucu madde satıcısı olmak üzere toplam 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda da evcil hayvanların taşınmasında kullanılan puset ile otomobildeki gizli düzeneklerde uyuşturucu madde bulundu. 1 kilo 718 gram çeşitli uyuşturucu madde, 8 bin 890 sentetik ecza hap, 11 bin 684 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 5 kök kenevir ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 liraya el konuldu. Diğer yandan adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.