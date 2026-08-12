Güneş tutulması sırasında yaşanan ani kararma, sıcaklık düşüşü ve çevresel değişimler hayvanlar üzerinde belirgin etkiler yaratır. Doğadaki canlılar bu durumu bir zaman kayması gibi algılayarak şaşkınlık ve huzursuzluk yaşayabilir. Güneş tutulması anında havanın gündüz ortasında aniden kararması, hayvanların biyolojik saatini karıştırır. Kuşlar gece olduğunu sanarak ötüşmeyi keser ve yuvalarına döner, çiftlik hayvanları ise ağıllara doğru yönelir.

KEDİ VE KÖPEKLERİN TUTULMAYA VERDİĞİ TEPKİLER

Kedi ve köpekler gökyüzündeki olayı doğrudan anlayamazlar. Onları etkileyen temel unsurlar ışığın azalması, havanın soğuması ve etraflarındaki insanların sergilediği sıra dışı heyecan veya telaştır.

Köpekler tutulma anında tıpkı fırtına öncesinde olduğu gibi hafif bir kaygı hissedebilirler. Havlama, sızlanma, sürekli volta atma, sahibinin yanına sığınma veya koltuk altı gibi korunaklı bir yere saklanma eğilimi gösterebilirler. Köpekler insanların hislerine çok duyarlı olduğu için, etraftaki kalabalığın heyecanı da onların stres seviyesini artırabilir.

Kediler ise köpeklere kıyasla duruma karşı genellikle daha duyarsızdır. Birçok kedi havanın kararmasını sadece erken gelen bir akşam olarak değerlendirip uyumaya devam eder. Ancak daha hassas yapıda olan bazı kediler ani kararmayla birlikte gece oyun moduna geçebilir, mama isteyebilir veya huzursuzca miyavlayarak tepki verebilir.

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Evcil hayvanların bu süreci sakin atlatması için tutulma esnasında onları evde tutmak, perdeleri kapatmak ve sahipleri olarak rutin, sakin bir tavır sergilemek yeterli olur. Doğaları gereği doğrudan güneşe bakma alışkanlıkları olmasa da ev ortamında kalmaları en güvenli seçenektir.