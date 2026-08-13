İnsanlar kendilerini tam olarak anlayamayacağını düşündükleri bir canlıyla konuşurken daha sıcak ve duyguların belirgin olduğu bir anlatıma geçebiliyor. Evcil hayvanlara yönelik bu konuşma biçiminde ses perdesi yükseliyor ve konuşma daha hareketli hale geliyor. Böylece hayvana hem dostça bir mesaj veriliyor hem de dikkati konuşan kişiye yönlendiriliyor.

KÖPEKLER BU SES TONUNA DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERİYOR

Araştırmalar, ses tonundaki değişimin hayvanlar tarafından da fark edildiğini ortaya koyuyor. Yapılan bir çalışmada yavru köpeklere normal yetişkin konuşması ile evcil hayvanlara yönelik sıcak ve tiz konuşmalar dinletildi. Yavrular, kendilerine yönelik konuşma biçimini duyduklarında konuşmacıya daha hızlı yaklaştı ve dikkatlerini daha uzun süre korudu. Yetişkin köpeklerde de benzer ancak daha düşük seviyede bir eğilim görüldü.

Başka bir deneyde köpeklerden gizlenmiş yiyeceğin yerini bulmaları istendi. Bir insanın işaret hareketine tiz bir ses tonu eşlik ettiğinde köpeklerin gösterilen noktaya daha uzun süre baktığı belirlendi. Bu sonuç, kullanılan ses tonunun yalnızca dikkat çekmekle kalmayıp insanların verdiği işaretlerin takip edilmesine de yardımcı olabileceğini gösterdi.

KEDİ VE KÖPEKLERLE KONUŞURKEN KELİMELER DEĞİŞMİYOR

İnsanların evcil hayvanlarla konuşurken sesleri değişse de kelimelerin telaffuzunda aynı ölçüde bir değişiklik görülmüyor. Köpek ve kedilere yönelik konuşmalarda tiz ve hareketli bir melodi ile sıcak bir ton öne çıkarken kelimeler normalden daha açık veya öğretici biçimde söylenmiyor.

Papağanlarda ise farklı bir durum ortaya çıkıyor. İnsan sesini taklit edebilen papağanlarla konuşan kişilerin kelimeleri köpeklere kıyasla biraz daha belirgin telaffuz ettiği tespit edildi. Araştırmacılar bunu, insanların karşılarındaki hayvanın konuşmayı taklit edebilme yeteneğine göre farkında olmadan iletişim biçimlerini değiştirebildiklerinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Benzer etki yalnızca evcil köpeklerde görülmüyor. Atlarla yapılan bir çalışmada da sıcak ve melodik bir ses tonuyla konuşulan hayvanların insanlara daha fazla dikkat ettiği ve gizlenen yiyeceği bulmak için verilen el işaretlerini daha başarılı takip ettiği görüldü. Bulgular, evcil hayvanlarla farklı bir ses tonuyla konuşmanın yalnızca sevecen bir alışkanlık olmadığını, dikkat çekme ve sosyal bağ kurma işlevi de taşıyabileceğini gösteriyor.