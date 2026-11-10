Dünya genelinde artan savaş riski, doğal afetler ve siber saldırılar, ülkeleri olası krizlere karşı önlem almaya yöneltti. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkede vatandaşlara evlerinde gıda, su ve temel ihtiyaç malzemeleri bulundurmaları tavsiye edildi.

Ülkelerin önerdiği hazırlık süreleri farklılık gösterirken Almanya, 10 güne kadar yetecek acil durum stoğu oluşturulmasını istedi.

Olası krizlerde temel ihtiyaçlara erişimin kesintiye uğraması ihtimali, acil durum hazırlıklarını yeniden gündeme taşıdı. En yaygın tavsiye, hanelerin dışarıdan yardım almadan en az 72 saat boyunca kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olması. Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, Meksika ve Hollanda üç günlük hazırlığı yeterli görürken İsveç ve Norveç yaklaşık bir haftalık stok öneriyor.

ACİL DURUM STOĞUNDA NELER BULUNMALI?

Resmi kurumların tavsiyelerinde uzun süre bozulmadan un ve makarna gibi, içme suyu, ilaçlar, piller, el feneri ve radyo öne çıkıyor. ABD'nin Ready.gov internet sitesi de vatandaşlara birkaç gün boyunca yetecek gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini hazır bulundurmalarını öneriyor.

Fransa'da Normandiya bölgesindeki resmi bir kurum, vatandaşlara acil durumun ortaya çıkmasını beklemeden hazırlıklarını tamamlamaları çağrısında bulundu. Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham da evinde bol miktarda fasulye ve çorba bulundurduğunu belirterek uzun süre saklanabilen gıdaların önemine dikkat çekti.

33 ÜLKEDE HAZIRLIK ÇAĞRISI YAPILDI

Amerikan haber dergisi Newsweek'in derlediği listede Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Okyanusya'dan toplam 33 ülke bulunuyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Norveç, ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Avustralya ve Yeni Zelanda da bu ülkeler arasında yer alıyor.

Avrupa Komisyonu da Mart 2025'te açıkladığı krizlere hazırlık stratejisinde jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve iklim kaynaklı afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

ABD'DEN ASKERİ ÜSLERE 90 GÜNLÜK PLAN

ABD'de bireysel hazırlık çağrılarının yanı sıra askeri tesisler için de önlemler gündemde. Savunma Bakanlığının FORTRESS planı kapsamında, dış tedarik bağlantıları kesilen askeri üslerin en az 90 gün boyunca kendi imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürebilmesi hedefleniyor.