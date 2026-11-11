İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti tarafından hayata geçirilen "Hazır Olun" kampanyası kapsamında halka, elektronik ödeme sistemlerinde yaşanabilecek olası kesintilere karşı evde en az üç günlük nakit para stoku bulundurması çağrısı yapıldı.

Çağrının ardından ülke genelindeki bankamatiklerde yoğunluk yaşanırken, işlem başına ortalama nakit çekim tutarı 106,20 sterline yükselerek kayıtlara rekor olarak geçti.

ATM İŞLEMLERİNDE NOEL ARİFESİ DÜZEYİ AŞILDI

Independent’ın paylaştığı bankacılık verilerine göre, cuma günü gerçekleşen işlem başına 106,20 sterlinlik ortalama tutar, daha önce yalnızca yoğun alışverişlerin yapıldığı Noel Arifesi dönemlerinde kaydedilen seviyelerin üzerine çıktı.

Olası siber saldırılar veya elektrik/altyapı arızaları sebebiyle dijital bankacılık kanallarının aksayabileceği uyarısı, nakit talebini doğrudan tetikledi.

ACİL DURUM ÇANTASINA "NAKİT REZERVİ" EKLENDİ

Bakanlıklar koordinesinde yürütülen bilgilendirme sürecinde, yalnızca finansal değil lojistik hazırlıklara da dikkat çekildi.

Yayımlanan kılavuzda vatandaşların; nakit paranın yanı sıra hanelerinde üç gün yetecek miktarda şişe su, konserve yiyecek, el feneri ve harici enerji kaynağı gerektirmeyen (kurmalı veya pilli) radyo bulundurmaları tavsiye edildi.

PERAKENDEDE TEMEL MALZEME YOĞUNLUĞU

Tavsiye kararlarının duyurulması, perakende ve market raflarına da yansıdı.

Mağaza satış istatistikleri; dayanıklı gıda maddeleri, acil durum aydınlatmaları ve alternatif iletişim gereçlerine olan talebin eş zamanlı olarak arttığını ortaya koydu. ATM'lerdeki rekor çekim rakamlarıyla birlikte İngiltere genelinde kriz hazırlığı yönündeki harcamalar ivme kazandı.