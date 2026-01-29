Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken genç kızın ağabeyinin eve gelmesiyle panikle pencereye çıktı. Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.

HASTANEDEN HABER GELDİ

Korkunç olay gündemin ilk sırasına yerleşirken 4. kattan atlayan gençlerden haber geldi. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu ifade edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.