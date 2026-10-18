Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, sevgilisiyle birlikte yaşadığı evde göğsünden bıçaklanan Osman Koçak (45) hayatını kaybetti. Koçak'ın sevgilisi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olay, Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Koçak ile ismi öğrenilemeyen sevgilisi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Koçak, yaşanan arbedede göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sevgilisinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Koçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Koçak'ın kendi kendini bıçakladığını öne süren sevgilisi, arbedede parmağında oluşan kesik nedeniyle hastanede tedavi edildi. Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Koçak'ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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