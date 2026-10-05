İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde bıçakla boğazından yaralanan Sadettin Özkan (63), hayatını kaybetti. Özkan’ın bıçak bilerken kendisini yaraladığını öne süren eşi B.Ö., gözaltına alındı. Olay, saat 09.00 sıralarında, Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Sadettin Özkan evde bıçakla boğazından yaralandı. Eşi B.Ö.'nün ihbarıyla, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, eşinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını iddia eden B.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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