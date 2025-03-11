Günlük hayatta kullandığımız fakat ciddi tehditler barındıran bazı ürünler mikroplastikler barındırıyor. Bu ürünlerde kanser gibi ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Uzmanlar ise bu ürünleri tek tek sıraladı.

Farkında olmasak da günlük kullanılan bazı zararlı mikroplastikler sadece okyanus ve denizlerde bulunmuyor. Bunlar akciğerlerimizde beynimizde hatta kan dolaşımınızda da yer alıyor. King's College uzmanı Dr. X'e göre, özellikle "yeni araba kokusu" olarak bilinen koku aslında plastiklerden havaya yayılan ve vücudumuza giren kimyasal partiküllerin biri.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN

Uzmanlar özellikle, günlük alışkanlıkların değiştirilmesini için uyarılarda bulunuyor. Bunlar arasında, plastik şişelerde su içmek, çay poşetleri, işlenmiş gıdalar hatta mobilyalar. Uzmanlar, şişelenmiş su yerine musluk suyu tüketmek, plastik mutfak gereçlerinden kaçınmak ve konserve gıdalar yerine taze ürünler tercih edilmesini öneriyor.

EVİ HAVALANDIRIN

Ayrıca, ev temizliği ve evi havalandırmak da mikroplastiklerin birikmesi oranını azaltıyor. Her gün 15 dakika boyunca pencereleri açmak, ev içindeki toksinlerin dışarı çıkmasını sağlamak, tozları düzenli temizlemek bu durumu aza indirgiyor.