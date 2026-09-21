Evleri güzelleştiren ve yaşam alanlarına renk katan bazı süs bitkileri, içerdiği toksik maddeler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu ortamlarda yetiştirilen bitkilere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

DİFFENBACHİA

Büyük ve gösterişli yapraklarıyla evlerde sıkça tercih edilen Dieffenbachia, sanıldığı kadar masum değil. Bitkinin özsuyunda bulunan çözünmeyen kalsiyum oksalat kristalleri, yaprağın çiğnenmesi veya yenmesi durumunda ağızda şiddetli tahrişe neden olabiliyor.

Özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından risk taşıyan bitki; ağızda ağrı, şişlik ve yutma güçlüğü gibi belirtilere yol açabiliyor. Özsuyunun cilt veya gözle teması da tahrişe neden olabiliyor.

Halk arasında Dieffenbachia'nın evde huzursuzluk ve tartışmaya neden olduğuna dair inanışlar bulunsa da bu görüşü destekleyen bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Buna karşın bitkinin fiziksel sağlık açısından taşıdığı riskler göz ardı edilmemeli.

FİLODENDRON VE SPATHİPHYLLUM

Ev dekorasyonunda sıkça kullanılan filodendron da kalsiyum oksalat kristalleri içeren bitkiler arasında yer alıyor. Yapraklarının veya özsuyunun çiğnenmesi, ağızda yanma, ağrı ve şişmeye neden olabiliyor. Bu nedenle bitkinin çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde tutulması önem taşıyor.

Halk arasında “Kadın mutluluğu” adıyla bilinen Spathiphyllum da tamamen zararsız değil. Yaprak, gövde ve çiçeklerinde bulunan kristaller, çiğnendiğinde ağız ve boğazda tahrişe, dudaklarda şişmeye ve mide bulantısına yol açabiliyor.

ZAKKUM

Zakkum, zehirli özelliğiyle öne çıkan bitkilerden biri. Kökünden yapraklarına kadar bitkinin tüm bölümleri toksik maddeler içeriyor. Zakkumun yenmesi ciddi zehirlenmelere neden olabilir.

Bitkinin yakılması sonucu ortaya çıkan duman da zararlı maddeler içerebildiğinden dikkat gerektiriyor.