Sosyal medyada hızla yayılan "bulaşık makinesi parlatıcıları bağırsakları zehirliyor" iddiaları, milyonlarca tüketiciyi büyük bir paniğe sürükledi. Kimyasal parlatıcılardan kaçınmak isteyen pek çok kişi çareyi doğal bir alternatif olarak gördüğü sirke kullanımında ararken, uzmanlar ve teknik servisler ise tam aksine büyük bir finansal tehlikeye karşı uyarıda bulunuyor. Sağlığı koruma güdüsüyle hareket ederken evdeki beyaz eşyadan olmak, madalyonun görünmeyen diğer yüzünü oluşturuyor.

KORKUTAN İDDİALARIN ARDINDAKİ BİLİMSEL NEDEN

Tüketicileri endişelendiren bu korku dalgasının arkasında aslında 2022 yılında İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen gerçek bir bilimsel çalışma yatıyor. Araştırma, parlatıcı kimyasallarının bağırsak bariyerine zarar verebileceğini kanıtlasa da, sosyal medya platformlarında kasıtlı olarak göz ardı edilen çok kritik bir detay bulunuyor: Bu testler evlerimizdeki makinelerde değil, restoran ve kafelerdeki endüstriyel, yani sanayi tipi cihazlar baz alınarak yapıldı.

Sanayi tipi makineler çok yüksek dozda kimyasalla çalışıp hızlı döngü sağlamak adına ekstra bir durulama yapmazken, ev tipi makineler mikroskobik düzeyde parlatıcı harcıyor ve uzun durulama programlarıyla çalışıyor. Dolayısıyla uzmanlar, evde yıkanan bir bardakta kalabilecek eser miktardaki maddenin kronik hastalıklara yol açacağı söylemini tamamen "tıklanma" uğruna abartılmış bir senaryo olarak değerlendiriyor.

PARLATICI GÖZÜNE SİRKE DÖKMEK NEDEN TEHLİKELİ?

Sağlık kaygısıyla bilimsel gerçeklerden uzaklaşarak parlatıcı gözüne elma veya beyaz sirke doldurmak ise beyaz eşya sektörünün son dönemde karşılaştığı en büyük arıza sebeplerinin başında geliyor. Doğal bir temizleyici olarak bilinen sirke, içeriğindeki yoğun asetik asit nedeniyle son derece güçlü bir çözücüdür.

Bu asit, makinenin iç aksamındaki plastik hortumları, sızdırmazlık bantlarını ve kauçuk contaları zamanla eritip aşındırıyor. Hiçbir üretici firmanın onaylamadığı bu kulaktan dolma yöntem, kısa sürede su sızıntılarına yol açarak kullanıcıları garanti kapsamı dışında kalan çok ağır tamir faturalarıyla baş başa bırakıyor.

HEM CİHAZINIZI HEM DE SAĞLIĞINIZI KORUYACAK

Yine de kimyasal kullanımını minimuma indirmek isteyen tüketiciler için makinenin ömrünü kısaltmayan, akılcı ve son derece basit çözümler mevcut. Cihazların parlatıcı gözünde bulunan dozaj ayarını en düşük seviyeye getirmek veya yıkama programlarına ekstra bir durulama adımı eklemek, kimyasal maruziyet riskini neredeyse tamamen sıfırlıyor. Daha doğal bir temizlik arayanların ise cihazı tahrip eden asidik sıvılar yerine, bitkisel özlü ve çevre dostu sertifikasına sahip organik parlatıcıları tercih etmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, pırıl pırıl ve lekesiz bulaşıklara sahip olmak için ne sağlığımızı tehlikeye atmamıza ne de sosyal medyadaki asılsız efsanelere inanıp beyaz eşyalarımızı çöpe atmamıza gerek kalıyor.