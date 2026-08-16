Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki dairede saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Evde yapılan incelemede Mazlum Çiçek'in (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan eşi Derya Çiçek (31) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çiçek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi
Yangının çıkış nedeninin araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldı.