Yangın, saat 16.30 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, Mehmet Ersöz’e ait 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden ev sahibi Ersöz’ün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine ulaşmasını bekleyen bina sahibi ve mahalle sakinleri, itfaiye araçlarının rahat çalışabilmesi için çevrede park halindeki araçları kaldırdı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde hasar meydana gelirken, yoğun duman çevreyi kapladı.

KEDİ İÇİN BALKONA TIRMANDI

Yangın sırasında ev sahibine ait iki kedinin balkonda mahsur kaldığını fark eden binanın kiracısı Muzaffer Yıldız, harekete geçti. Alt katın balkon korkuluklarına basarak yukarı tırmanan Yıldız, kedilerden birini kurtarmayı başardı.

Çevredekilerin dikkatli olması yönünde uyardığı Yıldız’ın tehlikeli tırmanışı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Balkonda bulunduğu belirtilen diğer kedinin durumunun ise belirlenemediği öğrenildi.

"İÇİMDEN KURTARMAK GELDİ"

Kediyi kurtarma anlarını anlatan Muzaffer Yıldız, olayın aniden geliştiğini belirterek şunları söyledi:

“Her şey bir anda oldu. Evdeydim, yangın çıkmadan önce. Önce dışarıdan bağrışma sesleri duydum, herhalde birileri tartışıyor diye düşündüm. Dışarı çıktım, yangın olduğunu gördüm. Kediler ev sahibimizin. Ev sahibimizin oğlu Süleyman, kedilerin yukarıda olduğunu söyleyince içimden kurtarmak istedim, sadece bu yani. Orasını çok düşünemedim ama bir ara ben de korktum. Duman gerçekten zor, itfaiyecilerin işi de çok zor. Şu an kedinin durumu iyi ama bir tane daha vardı, onu göremedim. Umarım iyidir, sadece birini kurtarabildim. Keşke olmasaydı böyle bir şey ama maalesef oldu.”

Yangına tanıklık eden komşu Vedat Ceyhan ise alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiğini söyledi. Ceyhan, “Binanın önünde duruyordum. Bir anda yangın çıktı, hemen itfaiyeye haber verdim. Arabaları çektik, polisleri de çağırdım. İtfaiyeciler geldi, söndürmeye başladı. Mahalle yanacak diye korktuk ama yangın çabuk söndü. Çok çabuk tutuştu, nasıl çıktığı belli değil. Bu kadar hızlı yanmasına hayret ettim” dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.