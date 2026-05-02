Günlük yaşamda birçok kişi, yemekleri önceden hazırlayıp saklamayı ve daha sonra mikrodalgada ısıtarak tüketmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, bazı gıdaların yanlış saklanması ve tekrar tekrar ısıtılmasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Özellikle pirinç, yumurta ve ıspanak gibi bazı besinlerin uygun koşullar dışında yeniden ısıtılması, gıda zehirlenmesinden sindirim sorunlarına kadar uzanan çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor.

PİRİNÇTE GİZLİ TEHLİKE

Uzmanlara göre pirinçte asıl risk, pişirme sürecinden ziyade sonrasında ortaya çıkıyor. Bacillus cereus adlı bakterinin sporları, pişirme işlemi sonrasında bile hayatta kalabiliyor. Pişmiş pirinç oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde, bu bakteriler hızla çoğalarak toksin üretmeye başlıyor. En kritik nokta ise bu toksinlerin ısıya karşı oldukça dayanıklı olması. Mikrodalgada yeniden ısıtma işlemi, oluşmuş riskleri ortadan kaldırmıyor.

YUMURTAIN YAPISI DEĞİŞİYOR

Tekrar ısıtılan yumurtalar da uzmanların dikkat çektiği bir diğer gıda. Isıtma işlemi, yumurtanın protein yapısını değiştirerek kıvamının lastiksi hale gelmesine neden olabiliyor.

Bazı durumlarda yumurtanın yeniden ısıtılması, kükürt bileşikleri oluşumuna yol açabiliyor. Bu durumun mide rahatsızlığı ve sindirim zorluklarıyla ilişkili olduğu belirtiliyor.

ISPANAKTA NİTRAT RİSKİ

Ispanak gibi yapraklı sebzeler doğal olarak nitrat içeriyor. Bu sebzelerin yeniden ısıtılması durumunda nitratların nitrite ve bazı nitrosamin bileşiklerine dönüşebildiği ifade ediliyor.

Bu bileşiklerin yüksek miktarlarda alımının sağlık açısından istenmeyen etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.