Yangın, 16 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 1067 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan incelemede 32 yaşındaki Mazlum Çiçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan eşi Derya Çiçek ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YANGIN SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemede, Mazlum Çiçek’in cansız bedeninin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu tespit edildi.

Soruşturma sırasında ayrıca Derya Çiçek’in yangın sırasında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı belirlendi.

Bir diğer dikkat çekici iddia ise yangından bir gün öncesine ilişkin oldu. Derya Çiçek’in bir akaryakıt istasyonuna giderek bidonla benzin aldığı ve görevliye eşinin aracında yakıt bittiğini söylediği öne sürüldü.

Bu gelişmeler üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirirken, Derya Çiçek hakkında gözaltı kararı verildi.

"BENZİN ALDIRDI KENDİSİNİ YAKTI"

İzmir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Derya Çiçek, adliyeye sevk edildi.

Mahkemedeki ifadesinde eşiyle kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıklarını belirten Çiçek, Mazlum Çiçek’in daha önce kendisine intihar etmek istediğini söylediğini ileri sürdü.

Akaryakıt istasyonuna gitmesinin de eşinin isteği üzerine olduğunu savunan Çiçek, “Mazlum beni akaryakıt istasyonuna zorla gönderdi ve benzin aldırdı. Sonrasında kapıyı kilitledi ve yakıt döküp kendini yaktı” dedi.

Derya Çiçek, “eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından adliyede tepki gösteren Çiçek’in, “Ben bir şey yapmadım. Gerçekler ortaya çıkacak” dediği öğrenildi.