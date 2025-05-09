AKP'nin üzerinde çalıştığı yeni infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, Haziran ayında TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Teklifte evde infazdan cezasızlık algısını önleyici düzenlemelere kadar birçok başlık yer alıyor

AKP grup yönetimi, teklifin nihai halinin verilmesinden önce Meclis’teki diğer siyasi parti gruplarına bilgilendirme yaparak görüş alışverişinde bulunmayı hedefliyor. Görüşmelerin Mayıs ayı sonunda yapılması öngörülüyor.

Teklifte, 2020 yılında çıkarılan ve 31 Temmuz 2023’ten önce cezaevine girenlerin yararlandığı 5 yıllık denetimli serbestlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, aynı tarihten önce suç işleyip henüz cezaevine girmeyen yaklaşık 60 bin kişinin de düzenlemeden yararlanması hedefleniyor.

EVDE İNFAZ DÜZENLEMESİ GELİYOR

Ayrıca, çocuklu anneler ve tek başına cezaevi koşullarında hayatını sürdüremeyecek hastalar için de “evde infaz” düzenlemesi getirilecek. Alzheimer ve demans gibi hastalıkları bulunanlar da bu kapsama alınabilecek. Bu durumlar için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor şartı aranacak.

Teklifte; terör, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlarda infaz süresinin dörtte üçü kuralı korunacak. Öte yandan, trafikte tehdit, saldırı ve kaçma gibi “topluma karşı işlenen” suçlarda da cezanın kapalı cezaevinde geçirilme süresine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak.