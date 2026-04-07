Ev temizliğinde pratikliği nedeniyle sıkça tercih edilen mutfak kağıtları, sert lifli yapıları ve düşük dayanıklılıkları sebebiyle belirli yüzeylerde deformasyona neden oluyor. Temizlik uzmanları Jessica English ve Kristi Lord, Real Simple dergisine verdikleri demeçte, mutfak kağıdı kullanımından kaçınılması gereken beş temel noktayı ve kullanılması gereken doğru materyalleri sıraladı.

CAM VE AYNALARDA LİF KALINTISI RİSKİ

Cam ve ayna yüzeylerde mutfak kağıdı kullanımı, selüloz liflerinin parçalanması sonucu yüzeyde küçük parçacıklar ve izler bırakıyor. Uzman Jessica English, bu yüzeylerde kusursuz bir görüntü elde etmek için mutfak kağıdı yerine yüksek kaliteli mikrofiber bezlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

ELEKTRONİK EKRANLARDA KALICI ÇİZİKLER

Televizyon ve bilgisayar ekranları, parmak izlerini temizlemek amacıyla sıkça silinse de, bu cihazların sahip olduğu özel kaplamalar mutfak kağıdının aşındırıcı etkisine karşı dayanıksızdır. Kristi Lord, kağıt havluların bu hassas yüzeyleri çizebileceğini belirterek, yalnızca yumuşak mikrofiber bezlerin kullanılmasını önerdi.

AHŞAP MOBİLYALARDA VERNİK TAHRİBATI

Cilalı ahşap yüzeylerde mutfak kağıdı kullanımı, liflerin vernik tabakasında mikroskobik çizikler oluşturmasına neden oluyor. Sprey temizleyicilerle birleştiğinde kağıt havluların yüzeyde düzensiz kalıntılar bıraktığı ve ahşabın doğal parlaklığını yitirmesine yol açtığı saptandı.

PASLANMAZ ÇELİKTE DOKU KAYBI

Paslanmaz çelik ev aletleri, mutfak kağıdının liflerini hapsederek yüzeyde tortu birikmesine ve küçük çiziklere zemin hazırlıyor. Uzmanlar, bu tür metal yüzeyler için özel paslanmaz çelik temizleyicilerin veya seyreltilmiş bulaşık deterjanı eşliğinde yumuşak bezlerin kullanılmasını tavsiye ediyor.

DÖKME DEMİR TAVALARDA HİJYEN SORUNU

Dökme demir tavaların temizliğinde mutfak kağıdı kullanmak, pürüzlü yüzey nedeniyle kağıdın parçalanmasına ve yemeklere karışabilecek küçük kağıt atıklarının oluşmasına yol açıyor. Tavaların tamamen arındırılması için sert fırçalar veya aşındırıcı süngerler kullanılırken, kurutma işlemi için tüy bırakmayan normal bezlerin kullanılması gerektiği bildirildi.