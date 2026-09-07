Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi’ndeki 7 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Şen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Savcılık ve polis ekipleri, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Nurdan Şen’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şen’in ölümünün şüpheli değerlendirilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.