Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Rumex” markasına ait katlanabilir masa ürün grubunda tespit edilen yapısal sorunlar, ürünün piyasadan toplatılmasına yol açtı.

Yapılan incelemelerde, masa altında 7 mm ile 12 mm arasında değişen derinlikte ve 10 mm'den fazla olan açık uçlu boruların yanı sıra keskin kenar ve köşelerin bulunduğu belirlendi. Bu durumun kullanıcılar, özellikle de çocuklar açısından ciddi yaralanma riski taşıdığı belirtildi.

ÇOCUK ÜRÜNÜNÜN DE GÜVENSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan, “Aslan” markalı minik basamaklar ürünü de çocuk güvenliği açısından tehlike arz ettiği için yasaklandı. Yapılan testlerde, ürünün basamak ve platformlarının düşey statik yük testini geçemediği ve test esnasında numunenin kırıldığı tespit edildi. Bu durum, ürünün kullanım sırasında ani kırılmalara ve kazalara neden olabileceğini ortaya koydu.

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarını karşılamayan bu ürünlerin piyasaya arzının yasaklandığını ve mevcut ürünlerin toplatılacağını duyurdu.

Tüketiciler, bu tür duyurulara Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi üzerinden erişebilirken, aynı zamanda mevcut ürünlerinin güvenli olup olmadığını da sistem üzerinden kontrol edebiliyor.