2012 yılında evinin bir odasında kurduğu Bad Bear markasıyla milyonlarca ürün satan girişimci Seyhan Selçuk’un şirketi Selçuk Mağazacılık iflas etti. Yükselen faizler ve düşen satışlar nedeniyle finansal sıkıntıya giren şirket, konkordato sürecinden çıkamadı.

İstanbul Merter’de temelleri atılan Bad Bear, kısa sürede Türkiye’nin tanınan yerli giyim markalarından biri haline geldi, ancak şirketin büyüme yolculuğu, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle sona erdi.

Evde başlayan girişim milyonlarca satışa ulaştı

2 çocuk annesi girişimci Seyhan Selçuk’un evinin bir odasında kurduğu Bad Bear, ilk olarak kemer, çorap ve boxer ürünleriyle faaliyet göstermeye başladı. Zamanla ürün çeşitliliğini artıran marka, milyonlarca satış adedine ulaştı.

Fiziki mağazalarının yanı sıra e-ticaret kanallarında da faaliyet gösteren şirket, kısa sürede büyüyerek giyim sektöründe kendine yer edindi. Son dönemde artan maliyetler, yükselen faizler ve düşen satışlar, şirketin mali yapısını olumsuz etkiledi.

Konkordato süreci de şirketi kurtaramadı

Finansal sıkıntılar yaşayan Selçuk Mağazacılık A.Ş., şirket ortakları Seyhan Selçuk ve Kadir Çalışkanlar ile birlikte İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talep etti.

Mahkemenin kesin mühlet kararı vermesinin ardından şirket için bir borç ödeme planı hazırlandı. Plana göre borçların 36 ay içinde, 12 eşit taksitle ödenmesi öngörüldü.

Mahkemeden iflas kararı çıktı

Para Dergisi’nin haberine göre, borç yapılandırması kapsamında ilk taksitlerin ödenmesine rağmen şirketin mali durumunda beklenen iyileşme sağlanamadı.

Süreci değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Ekim 2026 tarihinde Selçuk Mağazacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. Böylece evin bir odasında başlayan ve milyonlarca ürün satışına ulaşan Bad Bear girişiminin arkasındaki şirketin faaliyetleri, iflas kararıyla yeni bir döneme girdi.