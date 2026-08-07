Almanya’da kriz ihtimallerine karşı evde nakit para saklama alışkanlığı yaygınlığını korurken, uzmanlar ve kurumlar güvenli kabul edilen birçok yöntemin hırsızlar tarafından bilindiği yönünde uyarılarda bulundu.

KRİZ ANLARI İÇİN NAKİT PARA TUTUN UYARISI YAPILIYOR

Sparkasse’nin verilerine göre, 2024 yılında Almanya’daki özel hanelerde toplamda yaklaşık 395 milyar Euro nakit para yer aldı. Almanya Merkez Bankası’nın aynı yıl gerçekleştirdiği araştırmada ise katılımcıların yüzde 40’ının cüzdan dışında da nakit sakladığı, evde ya da farklı bir noktada tutulan ortalama tutarın 1.417 Euro olduğu belirlendi.

Nakit para bulundurma nedenleri arasında elektronik bankacılık kesintileri ihtimali ve kriz anlarında mali kontrolü elde tutma arzusu öne çıkıyor.

BU 9 NOKTAYA PARA SAKLAMAYIN

Bir sigorta şirketi tarafından yayımlanan listede, hırsızların girdiği mekânlarda ilk olarak kontrol ettiği ve para saklanmaması gereken 9 nokta şu şekilde sıralandı:

Yatak veya yastık altı

Kitap araları ya da DVD kutuları

Çalışma masası çekmeceleri

Komodinler

Kahve kutuları

Vazolar

Kutu oyunlarının bulunduğu bölümler

Temiz veya kirli kıyafet araları

Tabloların arkasında kalan boşluklar

Eyalet Kriminal Dairesi, evde birileri varmış izlenimi vermek amacıyla kullanılan zaman ayarlı lambaların profesyonel hırsızlar tarafından anlaşılabildiğini belirterek bu yönteme güvenilmemesi gerektiğini bildirdi.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Almanya’daki veriler ve uyarılar Türkiye’deki konut güvenliği açısından da geçerlilik taşıyor. Türkiye’de de özellikle yatak altı, gardırop araları veya mutfak erzak kutuları gibi alanlar hırsızların ilk hedef aldığı noktalar arasında yer alıyor. Olası kriz veya acil durumlar için evde yüksek miktarda nakit bulundurmak yerine, ev tipine uygun ve standartlara sahip kilitli çelik kasaların tercih edilmesi ya da kapı ve pencere sistemlerinde mekanik güvenlik önlemlerinin artırılması uzmanlar tarafından önerildi.