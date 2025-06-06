Ali Can POLAT

Ekonomi yönetimi, her gün yeni bir ‘başarı hikayesi’ yazdıklarını iddia ederken vatandaş canından bezmiş durumda. Bu durumu en çok yaşayanlarsa ülkedeki 16 milyon emekli. Muhalefet, STK’lar ve iktidar sık sık konuşurken SÖZCÜ, sözü emekliye verdi. İstanbul’daki bir emekliler lokalinde sokak- taki emeklilerle hayatı, ekonomiyi ve siyaseti konuştuk.

‘AÇLIĞI KONUŞAN YOK’

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Türkiye Emekliler Derneği’nin açtığı emekliler lokalindeyiz. Önce Derneğin Esenyurt Şube Başkanı Cafer Cengiz ile konuştuk. Lokalin 7 ay önce açıldığını söyleyen Cengiz, “Bu kadar kısa sürede, binlerce emekli yardım bulabilmek için geldi. Ben eski emeklilerdenim ikramiyemizle ev alırdık, maaşımızı doya doya harcardık. Ekonomi yönetimindeki nas ısrarı başladığından beri ilk defa yardıma muhtaç hale gelmiş emekliler görmeye başladık” diyor.

Emeklinin hayatta kalma kaygısı olduğunu aktaran Cengiz şunları söyledi: “Emekli hayatını ‘mahcup’ yaşıyor. Evde hanımına mahcup, misafirlikte torununa mahcup, pazarda komşusuna mahcup.” Benzer sorunlardan yakınan Emekli öğretmen Binar Karaçöp ise şöyle konuştu: “Ben 2 çocuk okuttum her öğlen dışarıda yemek yerdim. Şimdi bir çorba olmuş 150 lira. Sipariş etmeden 150 kere düşünüyorum. Ben bunlar konuşulsun tartışılsın isterken artık televizyon açmıyorum her sabah bir dalga, bir operasyon. Açlığı, yoksulluğu konuşan yok.”

SÖZCÜ emekliler lokalinde vatandaşlara halini sordu:

Torunuma gönlümce kiraz alamadım

Eşiyle yaptığı market alışverişini anlatan emekli Fahrettin amca “Ben emekli olduğumda ilk maaşımı harca harca bitiremediğimi hatırlıyorum. Şimdi markete gittik hanımla 4 torba aldık 4 bin TL’yi geçti. Torunum manavdan geçerken kiraz istedi. Gönlümce alamadım ancak bir avuç aldım 200 TL tuttu, o da yetmedi torunuma” diyor.

‘Et rüyamıza bile girmiyor’

Emekli Fahrettin Şenyiğit’in masasına geçiyoruz. Emeklinin gündemi nedir diye sorduğumuz Şenyiğit, “Emekli ülkesini düşünmekten kendini düşünemiyor ki? Kendimi, kendi vatanımda tutsak hissediyorum. Kimse konuşamıyor” diyor. 2 çocuğunun ve 1 torununun çalıştığını söyleyen Şenyiğit, “Üçü, benim tek başıma çalışırken kazandığımı kazanamıyor. Ben tek maaşla hepsine de baktım, bugün üçü birleşip bana bakamıyor. Benim etsiz yemeğim olmazdı, şimdi rüyamıza girmiyor” diyor.

‘İbadetimi yerine getiremiyorum’

Emekli öğretmen Şemsi İnkaya’ya da bayram planını sorduk. İnkaya şöyle konuşuyor: “Her yıl kestiğim kurbanı bu sene kesemiyorum. Müslüman adamım, müslüman geçinenler yüzünden ibadetimi yerine getiremiyorum. Dedem kesti, babam kesti, ben çocukluğumdan beri keserim bu yıl kesemiyorum.” Masadaki bir başka emekli ise “Emekli pazara çıkamıyor, ne bayramı. Köye gitmek en az 20 bin TL. Köyde bir cenaze olsa ölüden önce masrafı düşünüyoruz ona üzülüyoruz” diye konuşuyor.