Yaklaşık 60 yıllık oyunculuk kariyerine sahip olan Brenda Fricker'ın ölüm haberini menajeri Phil Belfield duyurdu. Belfield, Fricker'ın bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

OSAR ALAN İLK İRLANDALI KADIN OLDU

Fricker, 1990 yapımı Sol Ayağım (My Left Foot) filminde İrlandalı yazar ve ressam Christy Brown'ın annesini canlandırdı. Performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu, bu ödülle Oscar alan ilk İrlandalı kadın oyuncu oldu. Filmde Christy Brown'ı canlandıran Daniel Day-Lewis de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

‘GÜVERCİNLİ KADIN’ ROLÜYLE YER ALDI

Ünlü oyuncu, dünya çapında milyonlarca izleyicinin hafızasında ise Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayboldu filmindeki Central Park'ta yaşayan "güvercinli kadın" karakteriyle yer etti. Fricker, filmde Kevin karakteriyle arkadaş olan gizemli kadını canlandırmıştı.

GENİŞ HAYRAN KİTLESİNE ULAŞTI

Brenda Fricker, kariyeri boyunca So I Married An Axe Murderer, A Time to Kill, Veronica Guerin ve Albert Nobbs gibi yapımlarda da rol aldı. Oyuncu, İngiltere'de ise uzun yıllar yayımlanan Casualty dizisinde canlandırdığı hemşire Megan Roach karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

‘İRLANDA SİNEMASININ DEV İSİMLERİNDEN BİRİ’

ABD'nin İrlanda Büyükelçisi Edward Walsh da Fricker'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. Walsh, ünlü oyuncuyu "İrlanda sinemasının dev isimlerinden biri" olarak nitelendirerek, geride olağanüstü bir miras bıraktığını ifade etti.