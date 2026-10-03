İngiltere’nin Cornwall bölgesindeki bir evde yapılan temizlik sırasında mücevher kutusunda bulunan 1930’lu yıllara ait Patek Philippe marka kol saati, düzenlenen uluslararası açık artırmada 59 bin sterline (yaklaşık 3 milyon 800 bin liraya) alıcı buldu.

YILLARCA AİLE EVİNDE SAKLANDI

Camborne kasabasındaki bir evde yaşamını yitiren sahibinin ardından evi düzenleyen aile üyeleri, eski bir mücevher kutusunun içinde nadir saati keşfetti. Sahibinin hayattayken kızına değerli bir saate sahip olduğunu belirttiği ve 2011 tarihli günlüğüne de bu yönde not düştüğü aktarıldı.

Satış işlemleri için Hansons Auctioneers müzayede evine götürülen saate, uzmanlar tarafından ilk olarak 5 bin ila 10 bin sterlin arasında bir tahmini değer biçildi.

PASLANMAZ ÇELİK KASA DEĞERİNİ ARTIRDI

Yapılan incelemelerde, saatin 1930'lu yıllarda üretilen, 28 mm çapa sahip, küçük saniye kadranlı ve mekanizması üretici tarafından imzalanıp numaralandırılmış bir "Patek Philippe & Co Calatrava Reference 448" modeli olduğu tespit edildi.

Patek Philippe’in söz konusu dönemde imal ettiği saatlerin çoğunda değerli metalleri tercih etmesi nedeniyle, paslanmaz çelik kasaya sahip bu modelin günümüze ulaşan az sayıdaki örnekten biri olduğu belirtildi. Yaklaşık 90 yıllık saatin mekanizmasının hâlâ çalışır durumda olduğu kaydedildi.

HONG KONG'A GÖNDERİLECEK

Hansons Cornwall tarafından 25 Ağustos’ta gerçekleştirilen açık artırmaya ABD, Japonya, Çin, Suudi Arabistan ve İngiltere’den koleksiyonerler katıldı.

Fiyatın 52 bin sterlin seviyelerine ulaşmasının ardından açık artırmanın son aşaması, Japonya’dan çevrim içi katılan bir alıcı ile Çin’den telefonla bağlanan bir teklif sahibi arasında geçti. Satış, 59 bin sterlik nihai teklifle sonuçlandı. Saatin yeni sahibine ulaştırılmak üzere Hong Kong’a gönderileceği bildirildi.