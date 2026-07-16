Evde Wi-Fi çekim gücü düştüğünde birçok kişinin ilk aklına yeni ve daha pahalı bir modem ya da yönlendirici almak geliyor. Ancak uzmanlara göre sorun çoğu zaman cihazın kendisinden değil, ağın yanlış yapılandırılmasından kaynaklanıyor.

Evin bazı noktalarında internet çekmiyorsa, yeni bir yönlendirici almak yerine kabloyla bağlanan bir erişim noktası (Access Point) kullanmak daha verimli bir çözüm olabilir. Kablosuz sinyal güçlendiriciler ise sinyali yeniden iletirken hız kaybına neden olabiliyor.

Eski bir yönlendiriciyi erişim noktası modunda kullanmak da çift NAT gibi bağlantı sorunlarının önüne geçebiliyor.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR BÜYÜK FARK YARATABİLİR

Yeni ekipman almadan önce Wi-Fi analiz uygulamalarıyla zayıf sinyal alan bölgeleri tespit etmek ve yönlendirici antenlerini doğru konumlandırmak öneriliyor. Antenlerden birinin dikey, diğerinin yatay durması kapsama alanını artırabiliyor.

Ayrıca yönlendiriciyi yaklaşık 30 saniye kapatıp yeniden çalıştırmak, geçici ağ sorunlarını gidermede etkili olabiliyor.

KANAL AYARINI GÖZDEN GEÇİRİN

Kalabalık apartmanlarda 2,4 GHz bandında 40 MHz yerine 20 MHz kanal genişliği kullanmak, paraziti azaltarak bağlantının daha kararlı hale gelmesini sağlayabiliyor.

Bunun yanında, mevcut yönlendiriciniz ASUS AiMesh veya TP-Link OneMesh gibi Mesh teknolojilerini destekliyorsa, uyumlu bir erişim noktası ekleyerek ev genelinde daha güçlü ve kesintisiz bir Wi-Fi ağı oluşturabilirsiniz.