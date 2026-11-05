Adana'nın Ceyhan ilçesinde yüzüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan 12 yaşındaki Melek Göçer, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan dayı ve yenge ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Korkunç olay, 2 Kasım tarihinde Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Melek Göçer evde bulunduğu sırada ruhsatsız bir tabancadan çıkan merminin yüzüne isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan küçük Melek, evdekiler tarafından vakit kaybetmeksizin özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale ve hayati mücadelenin ardından durumu kritik olan Melek Göçer, donanımlı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca yaşam savaşı veren talihsiz çocuk, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

"YERE DÜŞÜP ATEŞ ALDI" DEDİLER, TUTUKLANDILAR

Olayın ardından kapsamlı inceleme başlatan polis ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya el koydu. Silah patladığı sırada ikamette olan küçük kızın dayısı Hüseyin Can Boçkır ile eşi Gülizar Boçkır gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında tabancanın kazara yere düştüğünü ve zemine çarpması sonucu ateş aldığını iddia eden karı-koca, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkarılan dayı Hüseyin Can Boçkır ve yenge Gülizar Boçkır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melek Göçer’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili yürütülen adli soruşturma sürdürülüyor.