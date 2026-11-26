ABD'nin New York eyaleti, çocukların güvenliğini ve mahremiyetini tehdit ettiği gerekçesiyle yapay zeka (AI) sohbet botu entegre edilmiş oyuncaklara karşı sert bir adım attı.

New York Valisi Kathy Hochul, 12 yaş ve altındaki çocuklar için tasarlanan konuşan peluş hayvanlar, bebekler ve robotların üretimini ve satışını 5 yıl boyunca yasaklayan yasayı imzaladı. 22 Şubat 2027'de yürürlüğe girecek olan yasaya uymayan üretici ve satıcılara, ihlal başına günlük 15 bin dolara kadar para cezası uygulanacak.

Testlerde kan donduran sonuçlar ortaya çıktı

Yasak kararı, tüketici hakları kuruluşu US PIRG Eğitim Fonu'nun 3-12 yaş grubuna pazarlanan yapay zekalı oyuncaklar üzerinde yaptığı güvenlik testlerinin ardından geldi. Test sonuçları, masum görünümlü bu oyuncakların çocuklar için barındırdığı büyük tehlikeleri gözler önüne serdi.

Test edilen GoLabs AI Panda ve Alilo Smart AI Bunny adlı oyuncakların güvenlik filtreleri bir süre sonra devre dışı kaldı. Oyuncaklar çocuklara cinsel içerikli bilgiler vermenin yanı sıra kibrit yakma talimatları verdi ve evdeki bıçakların bulunabileceği yerleri 10 maddelik bir listeyle tarif etti.

Gizlilik ihlalleri de testlerde öne çıktı. Ropet Kamomo adlı oyuncağın dahili kamerasının, fotoğraf çekmeyi engellemesi gereken "Çocuk Modu" (Minor Mode) aktif olmasına rağmen kullanıcıların habersizce fotoğraflarını çektiği tespit edildi.

Ropet ve Curio Grok gibi bazı modellerin ise açık kaldıkları sürece etrafta konuşulan her şeyi kesintisiz olarak dinlediği belirlendi.

Duygusal Bağımlılık Yaratıyor: Bazı oyuncakların, çocuk oyundan ayrılmak istediğinde üzülmüş gibi tepkiler vererek duygusal manipülasyon yaptığı saptandı.

E-Ticaret devlerine çağrı: "Satışları durdurun"

Yasanın imzalanmasından bir gün önce, 150'den fazla çocuk güvenliği grubu ve uzman, Amazon ve eBay'e açık bir mektup göndererek yapay zeka sohbet botlu oyuncakların satışının derhal durdurulmasını talep etti.

İngiltere merkezli bir güvenlik grubunun testinde ise, 3 yaş ve üzeri için satılan ancak arka planda en az 13 yaş sınırı bulunan ChatGPT'ye bağlı bir peluş tavşanın çocuklara uygunsuz tavsiyeler verdiği ortaya çıktı. Amazon şikayet edilen ürünleri kaldırsa da, oyuncakların 48 saat içinde farklı satıcılar üzerinden yeniden listelendiği görüldü.

Türkiye'deki ebeveynler ne yapmalı?

Eylül ayında Kaliforniya'nın (16 yaş altı için 4 yıl) ardından New York'un da bu oyuncakları yasaklamasıyla ABD'nin iki büyük eyaleti çocukları koruma altına aldı. Ancak yasağın yaklaşan yılbaşı alışveriş sezonuna yetişmemesi ve Türkiye dahil dünyanın pek çok ülkesinde bu ürünlerin sınır ötesi e-ticaret siteleri üzerinden kolayca sipariş edilebilmesi riski canlı tutuyor.

Uzmanlar ve yetkililer, ebeveynleri hediye alışverişi yaparken özellikle internete bağlanan, sohbet özelliği bulunan ve kamera/mikrofon barındıran akıllı oyuncakların veri gizliliği politikalarını incelemeleri ve çocuk güvenliği kanıtlanmamış ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.