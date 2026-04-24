Son dönemde artış gösteren ev yangınlarının arkasından beklenmedik bir isim çıktı: Çamaşır kurutma makineleri! Uzmanlar uyarıyor; dikkatsizlik 70 metrekarelik bir evi dakikalar içinde küle çevirebilir.

Afet Yönetimi ekiplerinden gelen son haberler endişe verici. Macaristan Pilisvörösvár'da bir evin banyosunda başlayan kurutma makinesi yangını, önce tavana ardından çatıya sıçrayarak 70 metrekarelik bir yıkıma yol açtı. Benzer olayların bu yıl içinde katlanarak artması, ülkenin İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

3 hata bir evi dakikalar içinde küle çevirebiliyor

Normal şartlarda güvenli olan bu cihazlar, şu 3 temel hata nedeniyle birer "saatli bombaya" dönüşebiliyor:

Toz ve tüy birikintileri: Makinenin filtrelerinde biriken tüyler hava akışını engeller. Bu tıkanıklık, ısıtma elementinin 100 derece Celsius'un üzerine çıkmasına ve biriken tüylerin tutuşmasına neden olur.

Elektriksel arızalar: Sıkışan parçalar, aşırı ısınan motorlar veya kısa devreler yangını tetikler.

Hatalı kullanım: Tamburun içine kurutmaya uygun olmayan nesnelerin konulması felakete davetiye çıkarır.

Evinizi ve sevdiklerinizi korumak için afet yönetimi uzmanları şu basit ama hayat kurtaran adımları öneriyor:

Düzenli temizlik şart: Her kurutma sonrası filtreleri mutlaka temizleyin. Tüy birikmesine izin vermeyin.

Sadece ıslak ve temiz kıyafetler: Tambura sadece yıkanmış ve ıslak çamaşırları koyun; yağlı veya yanıcı madde bulaşmış bezleri asla makineye atmayın.

Kablo kontrolü: Hasarlı prizleri kullanmayın, kabloyu bükmeyin veya ezmeyin.

Kullanma talimatına bağlı kalın: Cihazın limitlerini zorlamayın.

Yangınların çoğu, ev sahipleri dışarıdayken veya uyurken fark edilmediği için büyüyor. Cihazı sadece kontrolünüz altındayken kullanın.