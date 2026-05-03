Bu eşyaların başında ise bulaşık süngeri geliyor. Nemli yapısı ve gıda artıklarıyla sürekli temas halinde olması, süngeri bakteriler için uygun bir ortam haline getiriyor. Yapılan araştırmalar, mutfakta en fazla mikrop barındıran eşyaların başında süngerlerin geldiğini ortaya koyuyor.

Süngerler her ne kadar temizlik amacıyla kullanılsa da, düzenli olarak değiştirilmediğinde veya doğru şekilde temizlenmediğinde bakteri yayılımına yol açabiliyor. Özellikle çiğ gıdalarla temas eden yüzeylerde kullanıldıktan sonra süngerin yeterince durulanmaması, riskin artmasına neden oluyor. Bu durum, çapraz bulaşma yoluyla mikropların farklı yüzeylere taşınmasına da sebep olabiliyor.

Uzmanlara göre süngerlerin belirli aralıklarla değiştirilmesi ve kullanım sonrasında iyice temizlenip kurutulması gerekiyor. Süngerin uzun süre ıslak kalması, bakteri oluşumunu hızlandıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca süngerlerin belirli aralıklarla sıcak suyla yıkanması ya da yüksek ısıya maruz bırakılması da hijyen açısından öneriliyor.