İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesinde yaşayan Josh ve Emily Brooks çifti, evlerinde yürüttükleri tadilat çalışmaları sırasında eski halının altına gizlenmiş tarihi bir meşe parke zemin keşfetti.

Halı kaplamasının sökülmesiyle ortaya çıkan elmas desenli ahşap yapının, koridor boyunca ilerleyerek oturma odasına kadar uzandığı bildirildi.

25 BİN STERLİN DEĞERİNDE

Mülkü ilk incelediklerinde ahşap kaplamanın yalnızca küçük bir kısmını fark ettiklerini belirten çift, tadilat aşamasında yüzeyin tamamını açığa çıkardı. Olayın basına yansımasının ardından alanda incelemede bulunan zemin uzmanı, kullanılan meşenin yüksek kalitede olduğunu ve geometrik tasarımın geniş bir alanda zarar görmeden korunduğunu tespit etti.

Uzman raporda, mevcut alanın büyüklüğü, ahşabın türü ve korunma durumu dikkate alındığında, benzer bir parke zemin uygulamasının günümüz koşullarındaki değerinin 20.000 ile 25.000 sterlin (yaklaşık 1 buçuk milyon) arasında değişebileceğini ifade etti. Sunulan bu rakamın malzeme satış teklifi olmayıp, mevcut yapının eşdeğer üretim ve işçilik değerini yansıttığı kaydedildi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Değerlendirme sonrası mevcut zemini koruma kararı alan çift, orijinal ahşap kaplamayı yenileme projesine dahil etti. Planlanan restorasyon süreci kapsamında yüzeye hassas zımparalama uygulanacağı ve ardından koruyucu cila veya renklendirme işlemi yapılacağı aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA 2,6 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

Tadilat anına ilişkin kaydettikleri görüntüleri sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşan çiftin videosu kısa sürede viral oldu. Süreç içerisinde 2,6 milyondan fazla izlenme ve 225 binin üzerinde beğeni alan paylaşım, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.