DVD teknolojisinin çıkışıyla 2000'li yılların başında kullanım dışı kalan ve evlerin tavan aralarında tozlanmaya terk edilen siyah VHS (Video Home System) kasetler, son dönemde koleksiyon piyasasının yeni gözdesi haline geldi. Özellikle formatın ilk çıktığı 1970'ler ile popüler olduğu 1980 ve 1990'lara ait orijinal baskılar yüksek meblağlarla el değiştiriyor.

MÜZAYEDEDE 3 MİLYON LİRAYA SATILDI

Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada, retro sinema ürünlerine ödenen rekor ücretler dikkat çekti. Müzayedede satılan öne çıkan yapımlar ve fiyatları şu şekilde kayıtlara geçti:

Geleceğe Dönüş (Back to the Future - 1986): 75.000 Dolar (yaklaşık 3 milyon 550 bin lira)

Jaws: 32.500 Dolar (yaklaşık 1 milyona 538 bin lira)

Rambo: 22.500 Dolar (yaklaşık 1 milyon 60 bin lira)

KASET FİLMİN OYUNCUSUNA AİT ÇIKTI

75 bin dolara New Yorklu bir koleksiyoncunun satın aldığı Geleceğe Dönüş kasetinin, filmde "Biff Tannen" karakterini canlandıran oyuncu Tom Wilson'ın kişisel arşivinden çıktığı öğrenildi.

Kasetle birlikte oyuncunun yazdığı bir not da yer aldı. Wilson notunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu, o dönem stüdyodan aldığım orijinal videokaset. VHS formatının sonsuza kadar süreceğini düşündüğüm için saklamıştım. Ancak bugün çalıştıracak bir video oynatıcı dahi bulamıyorum."