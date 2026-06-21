Evlerde kullanılan internet bağlantılarında sıkça yaşanan yavaşlama, videolarda donma ve odalar arası sinyal kopma sorunları, sanılanın aksine her zaman servis sağlayıcısından kaynaklanmıyor. Yüksek faturalar ödeyerek satın alınan yüksek hızlı fiber internet paketleri, evdeki modemde yapılmayan basit bir ayar yüzünden yarı kapasiteyle çalışabiliyor. Teknoloji uzmanlarının dikkat çektiği ve evdeki internet hızını saniyeler içinde adeta uçuşa geçiren bu gizli modem hilesi, kullanıcıları büyük bir dertten kurtarıyor.

DOĞRU FREKANSI SEÇEREK DARBOĞAZDAN KURTULUN

Yeni nesil modemlerin neredeyse tamamı iki farklı frekans bandında (2.4 GHz ve 5 GHz) yayın yapma kapasitesine sahip. Ancak kullanıcıların büyük bir kısmı, kurulum sırasında genellikle varsayılan olarak atanan ve daha yavaş bir bağlantı sunan 2.4 GHz frekansını kullanmaya devam ediyor. Uzmanlar, cihazın ayarlarına girerek akıllı telefonların ve bilgisayarların bağlantı tipini 5 GHz bandına geçirmenin, özellikle apartman gibi kalabalık ortamlarda internet hızında anında ve gözle görülür bir sıçrama yarattığını belirtiyor. Bu basit değişiklik sayesinde çevredeki sinyal karmaşası ortadan kalkıyor ve cihazlar modemin sunduğu maksimum hıza kesintisiz olarak ulaşabiliyor.

KANAL AYARLARINI DEĞİŞTİREREK TRAFİĞİ RAHATLATIN

İnternet hızını sinsice düşüren en büyük düşmanlardan biri de yan dairelerdeki komşularla aynı sinyal kanallarını paylaşmak olarak öne çıkıyor. Çevredeki diğer modemler aynı kablosuz kanalı kullandığında görünmez bir sanal trafik sıkışıklığı yaşanıyor ve web sayfalarının yükleme süreleri uzuyor. Modemin arayüzüne veya mobil uygulamasına girilerek yapılabilen ufak bir kanal değişikliği işlemi, cihazınızı bu sıkışık trafikten çıkararak bomboş bir otobana geçiriyor. Böylece çevrimiçi oyunlardaki ping süreleri düşerken, indirme hızları da paketinizin izin verdiği en üst sınıra dayanıyor.

MODEMİN EVDEKİ KONUMU HIZI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Sistem ayarlarının yanı sıra fiziksel engeller de internet kalitesinde kritik bir rol oynuyor. Birçok kullanıcı estetik kaygılarla veya kablo karmaşasını gizlemek amacıyla modemleri televizyon arkasına, kapalı dolap içlerine veya diğer elektronik cihazların yanına saklamayı tercih ediyor. Oysa mikrodalga fırınlar, Bluetooth hoparlörler ve hatta büyük aynalar bile sinyal gücünü adeta emerek internetin evin diğer odalarına ulaşmasını engelliyor. Modemin evin tam merkezinde, yerden yüksekte ve etrafı açık bir alana konumlandırılması, yapılan tüm bu gizli ayarların etkisini maksimuma çıkararak evdeki her odada eşit ve kesintisiz bir internet deneyimi sunuyor.