Binghamton Üniversitesi araştırmacıları, ortamdaki su buharını elektriğe dönüştüren kağıt tabanlı yeni bir nem-elektrik jeneratörü (MEG) geliştirdi. Sonuçları Advanced Energy Materials dergisinde yayımlanan çalışmada tanıtılan sistem, görünüm itibarıyla standart bir kağıt yüzeyi andırıyor.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ ORTAYA ÇIKTI

Sistemde elektrik üretimi, ortamda bulunan nemin katmanlar arasındaki hareketiyle sağlanıyor:

- Yapının kenarlarında yer alan higroskopik (su çekici) gliserol, havadaki nemi çekerek bünyesinde topluyor.

- Ortada bulunan özel mum katmanı, emilen suyun sistem içerisindeki ilerleyişini yönlendiriyor.

- Nem bu katmanlar arasında hareket ederken elektrik akımı meydana geliyor.

- Bağlantı elemanları yapının arka yüzeyine yerleştirildiği için ön kısımdan bakıldığında yalnızca ince bir kâğıt katmanı görülüyor.

KLAVYEDE TEST EDİLDİ

Araştırmacılar, geliştirdikleri teknolojiyi sınamak amacıyla 1.596 birimden oluşan bir MEG düzenek kurdu. Yapılan testte sistem, kablosuz bir klavyeyi harici bir pil kullanılmasına gerek kalmadan çalıştırmayı başardı.

Mevcut güç kapasitesi buzdolabı veya televizyon gibi yüksek enerji tüketen ev aletlerini çalıştırmak için yeterli olmasa da sistemin düşük güç ihtiyacı duyan elektronik cihazlarda kullanılabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda sensörler, akıllı termostatlar ve IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının ihtiyaç duyduğu enerji, doğrudan bulundukları ortamdaki nemden sağlanabilecek.

İÇ MEKAN NEM ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Çalışma sırasında sistemin elektrik üretirken ortamdaki nem seviyesini bir miktar düşürdüğü de tespit edildi. Deneysel testlerde odadaki bağıl nem oranının %38 seviyesinden %32'ye gerilediği kaydedildi. Bununla birlikte, elde edilen veriler sistemin bir klimanın nem alma işlevini tam olarak üstlenebilecek kapasitede olmadığını gösteriyor.