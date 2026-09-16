Dairelerdeki en yüksek enerji tüketimine imza atan cihazların başında elektrikli fırınlar geliyor. Anlık gücü 2000-5000 W seviyelerine kadar çıkan fırınlar, aylık 40-90 kWh bandında elektrik harcayabiliyor.

Gücü 300-800 W arasında değişen ve çok daha az yoğunlukla çalışan standart bir buzdolabı ile karşılaştırıldığında, fırınların yarattığı yük açıkça ortaya çıkıyor. Yüksek tüketimin ana sebebi ise cihazın kısa sürede yüksek ısıya ulaşma ve pişirme boyunca bu sıcaklığı sabit tutma zorunluluğu.

KAPALIYKEN BİLE ELEKTRİK YUTMAYA DEVAM EDİYOR

Birçok ev sahibinin gözden kaçırdığı asıl tehlike ise cihazın bekleme (standby) modundaki gizli tüketimi. Üzerindeki dijital saat veya bilgi ekranını aktif tutan bazı modeller, hiç kullanılmadığı anlarda bile yılda 224 kWh’ye varan enerjiyi sömürüyor. Benzer şekilde televizyonlar ve prizde unutulan şarj adaptörleri de faturaya gizli bir yük bindiriyor.

PEKİ, GELEN YÜKSEK FATURALAR NASIL DÜŞÜRÜLEBİLİR?

Tek Isınmayla Çoklu Pişirme: Fırını bir kez önceden ısıttıktan sonra birden fazla yemeği peş peşe pişirerek ilk ısınma maliyetini sıfırlayın.

Kapağı Açmaktan Kaçının: Pişirme esnasında kapağı her açışta ciddi bir ısı kaybı yaşanır; kontrolü dışarıdan yapın.

Kalan Isıdan Yararlanın: Pişirme süresinin bitimine birkaç dakika kala cihazı kapatın; mevcut iç ısı yemeği tamamlamaya yetecektir.

Fişle Bağlantıyı Kesin: Kullanım dışı zamanlarda cihazın ve bağlı diğer cihazların fişini prizden çekerek bekleme modundaki sızıntıyı durdurun.