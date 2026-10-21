Ev, garaj, kiler ve atölyelerde sıkça karşılaşılan küçük el aletleri ile hırdavat malzemelerinin dağınıklığı, günlük yaşamda çöpe atılan plastik şişelerin değerlendirilmesiyle çözüme kavuşturuluyor. Atık plastik şişe ağızları ve kapaklarından elde edilen pratik aparatlar, depolama ve organizasyon süreçlerinde işlevsel birer yardımcıya dönüşüyor.

EL ALETLERİ İÇİN KANCA VE ASKI SİSTEMLERİ

Plastik şişelerin boğaz kısımları kesilip şerit haline getirildikten sonra ısı ve el aletleri yardımıyla şekillendirilerek çeşitli askı aparatları üretiliyor. Pense ile bükülüp sabitleme delikleri açılan bu plastik parçalar; vidalanarak duvara veya panolara monte ediliyor.

Oluşturulan kancalar makas ve mezura gibi hafif nesneleri taşımada kullanılırken, kelepçe biçimine getirilen modeller ise tornavida ve keski gibi el aletlerinin düzenli biçimde dikey olarak asılmasına imkan tanıyor.

KÜÇÜK MALZEMELER İÇİN MİNİ KAPLAR

Süt ve meyve suyu gibi geniş ağızlı plastik şişelerin kapak mekanizmaları ise küçük parçaların kaybolmasını önlemek amacıyla değerlendiriliyor. Şişe ağızlarından oluşturulan bu mini hazneler; civata, somun, pul ve vida gibi sanayi malzemelerinin yanı sıra düğme, boncuk ve dikiş iğnesi gibi el işi gereçlerinin muhafaza edilmesinde kullanılıyor.

Hazırlanan küçük kapların bir kutu veya çekmece düzenleyici içerisinde toplanması, çalışma alanlarında alan tasarrufu ve düzen sağlıyor.