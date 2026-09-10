Güney Galler'de 4 yatak odalı bir evde ortaya çıkan hamamböceği istilası, haşere kontrol uzmanlarını bile şaşkına çevirdi. Ekip, evden yüz binlerce hamamböceğini özel vakum ekipmanlarıyla temizlemek zorunda kaldı. Uzman Gareth Davies, 38 yıllık kariyerinde karşılaştığı en kötü istilayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Pontypridd'de öğrenci hemşirelerin kaldığı ortak evdeki istila, komşuların hamamböceklerinden şikâyet etmesiyle ortaya çıktı. Davies ve ekibi eve girdiklerinde karşılaştıkları manzaranın son derece kötü olduğunu belirtti.

Olay yerini "Stephen King filmlerinden birinden çıkmış gibi" tanımlayan Davies, hamamböceklerinin evin neredeyse her yerine yayıldığını söyledi.

Prizlerden ve elektronik cihazlardan çıktılar

Ekip, ilk olarak özel vakum ekipmanları kullanarak mümkün olduğunca fazla hamamböceğini evden uzaklaştırdı. Ardından yüksek etkili bir böcek ilacı uygulandı.

Ancak ilaçlama sonrasında çok daha fazla hamamböceği ortaya çıktı. Davies, böceklerin borulardan, prizlerden, tost makinelerinden ve mikrodalga fırınların arkasından çıktığını belirterek, gördüklerinin "Stephen King filmlerinden fırlamış gibi" olduğunu söyledi.

İstiladaki böceklerin Alman hamamböceği (Blattella germanica) olduğu tespit edildi. Bu türün özellikle İngiltere'nin güney bölgelerinde ve Londra gibi büyük şehirlerde yaygın olduğu belirtildi.

Tedavi süreci beş hafta boyunca her hafta tekrarlandı. Ancak Davies, istilanın derinlere işlemiş olması nedeniyle çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Şu anda evde haftada yaklaşık 10 ila 20 hamamböceğinin özel tuzaklarla yakalandığını belirten Davies, bunun istilanın boyutu düşünüldüğünde beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

"Beş yıl önce birkaç vakaydı, şimdi yüzlerce"

Davies, son yıllarda hamamböceği vakalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını söyledi.

"Beş yıl önce, 12 aylık bir dönemde karşılaştığımız hamamböceği sorunlarının sayısını bir elin parmaklarıyla sayabilirdim. Ancak son 12 ayda yüzlerce vakayla ilgilendik" diyen Davies, bu durumu "tam anlamıyla bir patlama" olarak nitelendirdi.

Uzman, sıcak havaların da bu artışta etkili olabileceğini düşünüyor. Son haftalarda sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıktığını belirten Davies, yüksek sıcaklıkların hamamböceklerinin gelişimini ve üreme hızını artırdığını söyledi.

Hamamböceklerinin restoranlar ve ulaşım sektörünün bazı bölümleri gibi farklı alanlarda da görülebildiğini belirten Davies, böceklerin bavul ve çantalar aracılığıyla başka yerlere taşınabildiği konusunda uyardı.

Son derece dayanıklı canlılar olduklarını belirten Davies, kısa üreme döngülerinin özellikle sıcak koşullarda popülasyonların hızla büyümesine yol açabileceğini ifade etti.

"Sıcak hava tek başına açıklamıyor"

İngiliz Haşere Kontrol Birliği'nin (BPCA) teknik sorumlusu Natalie Bungay ise Cardiff de dahil olmak üzere bazı kentsel bölgelerde hamamböceği faaliyetlerinde artış olduğuna dair bildirimler aldıklarını söyledi. Ancak Galler genelinde kesin bir artış olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Bungay'a göre hamamböceği vakalarındaki artışın arkasında birden fazla faktör bulunuyor.

"Hamam böcekleri özellikle sıcaklığın, yiyeceğin, suyun ve saklanabilecekleri çok sayıda alanın bulunduğu kalabalık ve yoğun nüfuslu binalarda gelişir" diyen Bungay, apartman gibi yapılarda istilanın bir kez başlaması halinde böceklerin bina içinde farklı bölümlere yayılmasının kontrolü zorlaştırdığını söyledi.

Daha sıcak havaların hamamböceklerinin aktif kalmasına ve daha hızlı üremesine yardımcı olabileceğini belirten Bungay, ancak İngiltere'de özellikle Alman hamamböceklerinin çoğunlukla iç mekânlarda yaşayan bir tür olduğuna dikkat çekti.

Bungay, ısınmanın yanı sıra binaların ısıtılması, yapıların tasarımı, hijyen koşulları ile insanların ve eşyaların hareketinin de istilaların yayılmasında önemli rol oynayabileceğini vurguladı.