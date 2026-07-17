ABD merkezli battaniye üreticisi ChappyWrap, tek bir çocukluk battaniyesinden ilham alarak kurulan ve bugün on milyonlarca dolar ciroya ulaşan küresel bir markaya dönüştü. 500 binin üzerinde satış rakamına ulaşan şirket, son yıllarda gelirini iki katından fazla artırarak büyümesini sürdürüyor.

ÜRETİM ROTASI ABD'DEN ALMANYA'YA KAYDI

Şirketin temelleri, Beth Haller LaSala’nın çocuklarının çok sevdiği kuzu desenli bir battaniyenin benzerini bulamaması üzerine 2006 yılında Boston’da atıldı. Markanın ismi ise ailenin köklerinin bulunduğu Chappaquiddick Adası’ndan ilhamla belirlendi.

LaSala, hedeflediği kaliteyi ABD'deki üreticilerde bulamayınca üretimi Almanya’daki bir dokuma fabrikasına taşıdı. Bugün yaklaşık 160 dolardan alıcı bulan pamuk karışımlı jakarlı battaniyeler, yaklaşık 20 yıldır aynı Alman üreticiyle çalışılarak üretilmeye devam ediyor.

E-TİCARET DÖNÜŞÜMÜYLE HIZLI BİR BÜYÜME GELDİ

İlk 12 yıl boyunca yerel fuarlar ve küçük organizasyonlarda satış yaparak yavaş bir büyüme grafiği çizen şirket için dönüm noktası 2018 yılı oldu. Kurucunun kızı Christina Livada, kariyerini bırakarak aile şirketine tam zamanlı katıldı. 2019 yılında gerçekleştirilen marka yenileme çalışmasıyla birlikte doğrudan tüketiciye (DTC) e-ticaret modeline geçiş yapıldı. Bu stratejik dönüşüm, şirkete son yedi yılda üç haneli büyüme oranları getirdi.

KURUCUNUN MİRASI İKİNCİ KUŞAKLA YAŞIYOR

Şirketin kurucusu Beth Haller LaSala, Mart 2025’te kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün ChappyWrap’in yönetimini kızı Christina Livada ve damadı Drake Livada üstleniyor.

Sadece internet üzerinden satış odaklı faaliyet gösteren ve 2025 yılını 11 çalışanla kapatan marka, bu yıl çalışan sayısını 19’a yükseltti. Şirket, kurucusunun anısını ve çalışma felsefesini kurum kültüründe yaşatarak ABD battaniye pazarındaki payını artırmaya devam ediyor.