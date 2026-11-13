Arjantin’in Villa Ramallo kentinde yaşayan Constanza Aguirre Gomez, 2020 yılındaki pandemi sürecinde işini kaybetmesinin ardından boş süt poşetlerini geri dönüştürerek aksesuar üreten bir marka kurdu.

Pandemi döneminde garsonluk işini kaybeden ve gelir arayışına giren Constanza Aguirre oómez, evsel plastik atıkları değerlendirme yoluna gitti. Çöpe atılan boş süt poşetlerini toplayan Gomez, endüstriyel makine ve yüksek sermaye olmadan kendi evinde üretime başladı.

ÜTÜYLE PLASTİĞİ İŞLEDİ

Üretim sürecinde ana ekipman olarak ev ütüsü kullanan Gomez, ısı yardımıyla plastik katmanları birbirine yapıştırarak kalın, sert ve dayanıklı tabakalar elde etti. Elde edilen bu malzemeyi kesip dikerek sırt çantası, kalem kutusu ve bel çantası gibi çeşitli aksesuarlar tasarladı. Gomez, günlük plastik atıkları kullanışlı ürünlere dönüştürme hedefiyle Cocomiel Sustentable markasını oluşturdu.

ALTI YILDA ŞİRKET KURDU

Ekonomik kriz döneminde bireysel bir deneme olarak başlayan girişim, aradan geçen altı yılın ardından üretim şirketine dönüştü. Günümüzde Constanza Aguirre Gomez’in de aralarında bulunduğu beş kişilik bir ekiple faaliyet gösteren marka, günlük plastik atıkların yeniden değerlendirilebileceğini göstermek amacıyla ürettiği aksesuarları Arjantin genelinde satışa sunuyor.