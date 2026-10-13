Olay, 10 Ekim günü Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altın çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Toplam değeri 2 milyon TL olarak belirlenen ziynet eşyalarının çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek amacıyla mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerin analiz edilmesi sonucu hırsızlığı gerçekleştiren kişinin Hüseyin Y. (59) olduğu tespit edildi. ALTINLARIN YERİ HÂLÂ BİLİNMİYOR Yakalanan şüpheli Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yetkililer, Hüseyin Y.'nin çaldığı altınların yerini söylemediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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