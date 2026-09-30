Olay, İlkadım ilçesine bağlı Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. E.H.K., dün evinden 30 bin lira para ile 20 gram altının çalındığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin Okan K. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Okan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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