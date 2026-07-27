ABD’nin teknoloji merkezlerinden biri olan San Francisco Körfez Bölgesi’nde (Bay Area) yer alan bir konut ilanı, gayrimenkul piyasasında eşine az rastlanır bir şartla gündeme geldi.

Walnut Creek kentindeki Northgate mahallesinde yer alan, bir ana evin arsasındaki yaklaşık 50 metrekarelik müstakil müştemilat (tek yatak odası ve tek banyo) aylık 3 bin 250 dolara kiraya çıkarıldı.

Eşyalı olarak sunulan konutun kira bedeline elektrik, su, internet, ısıtma ve klima giderlerinin dahil olduğu belirtildi. Ancak ev sahibinin ilana eklediği "Evden çalışan kiracılardan aylık 200 dolar ek ücret alınır" maddesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

İlanın paylaşıldığı platformlarda kullanıcılar kısa sürede ikiye bölündü. Uygulamayı eleştiren taraf, ev sahibinin bu şartı yalnızca ekstra gelir sağlamak amacıyla koyduğunu öne sürerek talebi "mantıksız" olarak niteledi.

Eleştirilerde, bir kişinin gündüz saatlerinde evde bulunmasının elektrik ve su faturalarını 200 dolar kadar artıramayacağı görüşü savunuldu.

Buna karşın ev sahibine hak veren kullanıcılar ise gün boyunca konutta bulunmanın enerji tüketimini doğrudan etkilediğini belirtti.

Klima, ısıtıcı, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların aralıksız çalışmasının faturaları yükselteceğini ifade eden kullanıcılar, tüm faturaların kiraya dahil olması sebebiyle bu farkın talep edilmesini makul buldu.

"UYGULAMA NASIL DENETLENECEK?"

Tartışmaların odağındaki bir diğer husus ise denetlenebilirlik oldu. Çok sayıda kullanıcı, bir kiracının evden çalışıp çalışmadığının ev sahibi tarafından nasıl tespit edileceği konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

COVID-19 salgını sonrası ABD genelinde uzaktan çalışma kalıcı bir model haline gelse de uzmanlar bu tür ek ücret taleplerinin henüz yaygınlaşmadığını vurguluyor. Chicago'da yaşayan uzaktan çalışan Christopher Williams, ABC 7’ye yaptığı açıklamada daha önce böyle bir ek ücret şartıyla karşılaşmadığını aktardı.

BÖLGEDEKİ KİRALAR ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Söz konusu ilanın sosyal medyadaki tepkilerin ardından kaldırıldığı veya evin kiralandığı tahmin ediliyor. Zillow verilerine göre, teknoloji sektörünün kalbi sayılan Bay Area bölgesindeki ortalama kira bedelleri, ABD genelindeki ortalamanın yaklaşık %75 üzerinde seyretmeye devam ediyor.