İş Kanunu çerçevesinde yürürlükte bulunan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, mesai saatlerinden giderlerin karşılanmasına, ekipman tahsisinden iş sağlığı ve güvenliğine kadar bircok alanda standartlar getiriyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, sözlü anlaşmalarla uzaktan çalışma dönemi sona ererken, taraflar arasındaki tüm şartların resmiyet kazanması gerekiyor.

SÖZLEŞMEDE YER ALMASI GEREKEN TEMEL UNSURLAR

Uzaktan çalışma modeline geçişte düzenlenecek yazılı hizmet akdinde işin tanımı, yapılma şekli, süresi ve yeri ile ücret ve ödeme zamanı açıkça belirtilmek zorunda. Ayrıca işverence sağlanacak ekipmanlar, iletişim yöntemleri ve mesai saatlerinin sınırları da sözleşme kapsamına dahil ediliyor.

EKİPMAN TEDARİKİ VE FATURA GİDERLERİ

Aksi kararlaştırılmadığı sürece bilgisayar, telefon ve yazılım gibi gerekli araçların temini ile bunların bakım ve onarım sorumluluğu işverene ait bulunuyor. Tahsis edilen ekipmanlar, bedelleri belirtilerek düzenlenen bir tutanakla çalışana teslim ediliyor.

Evden çalışma sürecinde ortaya çıkan ekstra elektrik, internet ve çalışma alanının kurulumuna ilişkin giderlerin nasıl karşılanacağı da yazılı sözleşmede karara bağlanıyor.

MESAİ SAATLERİ, FAZLA ÇALIŞMA VE VERİ GÜVENLİĞİ

Uzaktan çalışanların mesai başlangıç ve bitiş saatleri sözleşmeyle belirleniyor. İşverenin fazla çalışma talebinde bulunabilmesi için yazılı isteği ve çalışanın yazılı onayı şart koşuluyor.

Şirket verilerinin ve müşteri bilgilerinin korunması konusunda ise işverenin gerekli güvenlik yazılımlarını sağlama ve bilgilendirme yapma yükümlülüğü bulunuyor. Çalışanın veri ihlaline yol açması durumunda ise hukuki sorumluluk ve tazminatsız fesih riskleri doğabiliyor.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE YASAKLI SEKTÖRLER

Yönetmelik uyarınca işveren, uzaktan çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, gerekli sağlık kontrollerini takip etmek ve sağlanan araçların güvenliğini sağlamakla mükellef tutuluyor.

Bununla birlikte, can güvenliği ve millî güvenlik gerekçeleriyle bazı iş kolunda uzaktan çalışma yapılması engelleniyor:

Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalar,

Radyoaktif maddeler ve biyolojik risk içeren işler,

Millî güvenlik ve stratejik öneme sahip tesislerdeki projeler,

Kamu kurumlarınca uzaktan yapılması uygun görülmeyen hizmet alım işleri.

MODELE GEÇİŞ VE OFİSE DÖNÜŞ SÜRECİ

Hâlihazırda iş yerinde çalışan bir personelin uzaktan çalışma modeline geçebilmesi için yazılı talepte bulunması gerekiyor. İşveren, bu talebi en geç 30 gün içinde değerlendirerek yanıtlamakla yükümlü. Kabul halinde yeni sözleşme imzalanıyor.

Uzaktan çalışan personelin tekrar ofise dönme talebinde bulunması durumunda işverenin bu isteğe öncelik vermesi esas alınıyor. Ancak doğal afet, salgın hastalık gibi zorlayıcı sebeplerle gerçekleşen uzaktan çalışma süreçlerinde çalışanın onayı aranmaksızın geçiş yapılabiliyor.