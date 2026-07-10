Olay, Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Güler Ocak ayında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalp hastası olduğu belirlenen Güler, 20 Ocak'ta taburcu edildi. Sağlık sorunları sebebiyle çalışamayan Güler, bir süre sonra kirasını ödemekte güçlük çekmeye başladı. Mahalleli ile çevredeki esnafın desteğiyle bir süre kira ödemeleri karşılansa da ev sahibine olan kira borcu bitmedi. Ev sahibi geciken diğer kira borçlarını gerekçe göstererek Güler'den 3 Temmuz'da evi boşaltmasını istedi. Evden ayrıldıktan sonra bir caminin önündeki bankta kalan Güler, 'Bu sessiz eylemdir, lütfen para vermeyin' ve 'Bir insan iki aylık kiradan daha değersiz olamaz', ' Benim kalbim hasta senin vicdanın' yazılı pankartlar açtı. Pankart açarak yetkililere yardım çağrısında bulunan Güler'in 4 Temmuz'dan beri caminin girişinde bulunan bankta kaldığı öğrenildi.

'EV SAHİBİ 'EVİ BOŞALT' DEDİ'

Evden çıkarılan Hasan Güler, "5 Ocak tarihinde işten eve giderken rahatsızlandım ve kalp hastalığım olduğunu öğrendim. Hastaneye yatırdılar ve 22 Ocak’ta taburcu oldum. Taburcu olduğum tarihten itibaren çalışamıyorum. Bu süre zarfında çalışamadığım için kira konusunda sıkıntılar yaşadım ve mahallemdeki esnaflar kendi aralarında para toparlayıp birkaç kiramı ödediler. Ev sahibi de 6 bin lira borcumu silmişti. Hastalığımdan dolayı çalışamıyorum, 1-2 dakika yürüdüğümde nefes nefese kalıyorum. Cuma günü ev sahibim aradı '14 bin lira borcun birikti ve yeni kira gelecek, nasıl yapacağız' dedi. Bende 'Durumu biliyorsun' dedim. 3 yıldır kiracısıyım. Ev sahibi 'Bunu bu şekilde halledemeyeceğiz evi boşalt' dedi. Bende Cumartesi günü evi boşalttım. Sosyal yardıma gittim. Müdürün toplantısı vardı saat 14.15’te müdürün toplantısının bitmesini bekledim ama bitmedi. 'Yarın gel' dediler yolladılar. Onun öncesinde Pazar günü sokakta kaldım" dedi.

'ÜÇÜNCÜ EVRE KALP HASTASIYIM VE ŞU AN SOKAKTA KALDIM'

Güler, "Pazar günü akşam 183 Sosyal Yardım Hattı'nı aradım. 'Böyle bir durum var üçüncü evre kalp hastasıyım ve şu an sokakta kaldım' dedim. Bana 'engelli raporun var mı’ dedi. 'Yok' dedim. 'Engelli raporu yoksa sana kalacak yer temin edemiyoruz" dediler. Kalbimde aort kapaklarında kaçak var ikisinde de. Benim kalbimde şu an 3 tane sorun var. Eylemi yapma sebebim, sürekli bir yerlere gitmekten bıktım. Sessiz bir eylem yapayım dedim. Çünkü bir yere gidip kapı aşındırmaktansa sosyal medya büyük bir silah bunu kullanmak istedim. Pankartlarımı hazırladım, eylemimi yaparken muhtarın oğlu olduğunu öğrendiğim bir kişi 'burada eylem yapamazsın, senin burada eylem yapman bizi kötü gösteriyor’ dedi. Beni orada kovmak istedi, diğer insanlar da kendisine tepki gösterince kovamadı. Aradan yarım saat geçti 4 tane sivil polis geldi. Polislerden birisi 'Sende devlet büyüklerine küfretmişsin' dedi. O arkadaş polislere öyle söylemiş. Bende polislere 'Çağırın arkadaşı, devlet büyüklerine küfrettiğimi ispatlasın bir tane şahit göstersin' dedim. Sonra gelen polislerden birisi yukarıya gidip onunla konuştu geldi. Bana 'Tamam Hasan küfretmemişsin biz yanlış anlamışız’ dedi. Büyük ihtimalle orada olayı kapatmak için söyledi. Çünkü adam yalan söyledi zaten belli. Polisler pankartı aldı çöpe attılar büyük ihtimalle" ifadelerini kullandı.