Evden çıkarken ışıkları kapatmak elektrik tasarrufu için yeterli olmayabilir. Pek çok kişinin farkında olmadan açık bıraktığı televizyon, bilgisayar, şarj aletleri ve diğer elektronik cihazlar, kullanılmadıkları zamanlarda da elektrik tüketmeye devam edebiliyor.

BEKLEME MODUNDAKİ CİHAZLARA DİKKAT

Elektronik cihazların uzaktan kumandayla kapatılması veya üzerlerindeki güç düğmesinden bekleme moduna alınması, her zaman elektrik tüketiminin tamamen durduğu anlamına gelmiyor. Televizyonlar, oyun konsolları, bilgisayarlar ve bazı mutfak aletleri bekleme modundayken de enerji harcayabiliyor.

KÜÇÜK TÜKETİMLER BİRİKEREK ARTIYOR

Tek bir cihazın bekleme modunda harcadığı elektrik düşük miktarda olabilir. Ancak evde çok sayıda elektronik cihazın sürekli prize takılı kalması, zaman içinde toplam tüketimi artırabiliyor.

Özellikle gün boyunca evde kimsenin bulunmadığı saatlerde kullanılmayan cihazların gereksiz yere çalışır durumda bırakılması, elektrik tasarrufunu zorlaştırıyor.

EVİ TERK ETMEDEN ÖNCE BUNLARI KONTROL EDİN

Elektrik tüketimini azaltmak isteyenlerin evden çıkmadan önce yalnızca lambaları değil, kullanılmayan elektronik cihazları da kontrol etmesi gerekiyor. Güvenli olduğu durumlarda cihazların tamamen kapatılması ve gereksiz adaptörlerin prizden çıkarılması tasarrufa katkı sağlayabiliyor.