Bulaşık yıkamaktan yemek pişirmeye, çay-kahve keyfinden temizliğe kadar ev aletleri günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası, ancak evde olmadığınız anlarda, fişe takılı bırakıldığında adeta birer sinsi tehlikeye dönüşen ve ekstra özen gerektiren öyle bir cihaz var ki, çoğumuz onun yarattığı risklerin farkında bile değiliz: Elektrikli su ısıtıcıları (kettle).

Fişte unutulan su ısıtıcısı neden bir yangın tehdidi?

Elektrikli su ısıtıcıları, haznesindeki suyu dahili bir elektrik direnciyle hızla ısıtan ve termostat yardımıyla belirli bir sıcaklıkta tutan cihazlardır. Su, ayarlanan sıcaklığa ulaştığında ısıtma elemanı otomatik olarak kapansa da cihaz fişe takılı olduğu sürece tetikte beklemeye devam eder.

Enerji uzmanlarının dikkat çektiği en büyük risk ise tam bu noktada, yani "aşırı ısınma" olasılığında başlıyor.

Cihaz çalışırken, ısıtma sistemi suyu istenen derecede tutmak için sürekli enerji akışına maruz kalır. Özellikle eskiyen, kireçlenen veya düzenli bakımı yapılmayan modellerde iç bileşenler zamanla aşınır. Bu aşınma, cihaz gözetimsiz bırakıldığında kısa devre veya kablo yalıtımı arızalarına yol açarak ölümcül kıvılcımlara ve yangınlara davetiye çıkarır.

Uzmanlar tek bir konuda hemfikir: Evde olmadığınızda veya cihazı kullanmadığınızda fişini mutlaka prizden çekin.

Faturaları da katlıyor

Elektrikli su ısıtıcıları sadece güvenlik riski yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda evlerdeki gizli enerji canavarlarından biri olarak faturaları kabartıyor. Enerji bakanlıkları ve tüketici dernekleri, bu cihazları hem güvenli hem de en verimli şekilde kullanmak için şu altın kuralları öneriyor:

Su ısıtıcınızın sıcaklık ayarını maksimum 60ºC veya daha düşük bir dereceye sabitleyin. Bu sayede cihazın sürekli kaynama noktasına ulaşıp yüksek enerji harcamasını engellersiniz.

Cihazın açılma ve kapanma saatlerini otomatik olarak ayarlayan akıllı prizler veya zamanlayıcılar kullanın. Böylece sadece ihtiyaç duyduğunuz anlarda çalışmasını sağlayarak hem cihazın ömrünü uzatır hem de güvenliğinizi garanti altına alırsınız.